Everton, Calwert-Lewin: "Inizio complicato ma poi una bella vittoria e la mia prima tripletta"

L'attaccante dell'Everton Dominic Calvert-Lewin ai microfoni di BT Sport ha parlato così dopo il 5-2 rifilato al West Bromwich con tanto di tripletta personale: "Siamo partiti un po', lentamente, il West Brom ci ha colpito in contropiede. Abbiamo faticato a rimetterci in corsa. Ma poi è stata una bella giornata per me, la mia prima tripletta. Una buona prestazione di squadra. Carlo Ancelotti lavora con me ogni giorno per il primo tocco sul pallone e mi dice come stare in area, nelle zone giuste. È bello sapere che quello su cui sto lavorando in allenamento sta uscendo in campo. Ora è importante non lasciarsi trasportare. Dobbiamo pensare partita per partita".