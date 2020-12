Everton-Chelsea 1-0, le pagelle: disastro Mendy, Doucoure e Allan perfetti

Everton-Chelsea 1-0

Marcatori: 22’ rig. Sigurdsson

EVERTON

Pickford 6 - Fa correre un brivido lungo la schiena di tutti i tifosi dell’Everton quando scivola dopo un retropassaggio di Godfrey ma riesce in qualche modo a liberare. Un paio di buone parate, ma un errore che rischia di far segnare Mount.

Holgate 6.5 - Rende bene anche agendo da terzino, complice un Werner in versione encefalogramma piatto.

Mina 6.5 - Ruvido quando necessario, è molto efficace nelle respinte di testa sui cross dalle fasce. Si rende anche pericoloso in avanti, sfiorando il gol di testa.

Keane 7 - Come Mina non disdegna le cattive maniere, ma è più educato con il pallone tra i piedi. Suo il lancio che innesca Calvert-Lewin e che porta al rigore, e sempre sue molte respinte di testa sui cross di James. Insuperabile.

Godfrey 6 - Dalla sua parte James attacca come una furia, ma allo stesso modo Havertz non incanta. Se la cava come può, un po’ in affanno ma senza gravi errori.

Allan 7 - Lotta come un leone nel mezzo, mordendo le caviglie dei palleggiatori del Chelsea. Preziosissimo il suo aiuto alla difesa.

Doucoure 7 - Come Allan, più distruzione che costruzione ma il risultato è efficace. Con il brasiliano forma un’ottima diga. Quattro polmoni.

Iwobi 5.5 - Si vede con il contagocce l’ex Arsenal, ben imbrigliato da Chilwell. Partita in ombra. Dall’85’ Davies sv

Sigurdsson 7.5 - Partita totale dell’islandese, non solo per il gol dal dischetto. Uomo ovunque, lotta sulla trequarti ed inventa per i compagni, Sfiora il gol su punizione ed è una delle anime dell’Everton. Dall’83’ Andre Gomes sv

Richarlison 6 - Tanta voglia e tanto cuore per il brasiliano, che però spreca un paio di buone chance da ottima posizione. Preziosissimo nel finale a tenere molti palloni lontani dall’area, e prezioso anche per le tante punizioni guadagnate. Dal 90’ Kenny sv

Calvert-Lewin 6.5 - Tanto lavoro sporco, tanti ricami e tante imbeccate per Calvert-Lewin, che non segna ma dimostra ancora una volta di essere un grande attaccante. Si guadagna un rigore, se ne guadagna un altro tolto solo dal VAR che punisce un suo fuorigioco. Prezioso.

CHELSEA

Mendy 4.5 - Un solo errore, ma che pesa come un macigno. Scellerata l’uscita con cui abbatte Calvert-Lewin e regala il rigore a Sigurdsson. Da lì un paio di buone parate, ma il guaio è già fatto.

James 6.5 - Il migliore del Chelsea, ancora una volta. L'ultimo a mollare, mette in mezzo una quantità infinita di cross, tutti respinti. Sfiora il gol con un bellissimo tiro che impatta contro il palo.

Thiago Silva 6 - Buona gara, in cui concede poco o nulla all’Everton.

Zouma 6 - Anche lui concede pochissimo all’Everton e si fa notare per un gol sfiorato di testa.

Chilwell 6 - Sinistro educato, mette in mezzo tanti cross ma la difesa dell’Everton è invalicabile. Tiene molto bene Iwobi.

Kante 5.5 - E’ l’unico centrocampista difensivo e deve fare da solo il reparto. Tanti errori però in fase di costruzione, con il Chelsea che fatica a tessere una manovra ordinata.

Kovacic 5 - Gara negativa per il croato, spesso fuori tempo e ben coperto dal duo Doucoure-Allan. Dall’82’ Gilmoure sv

Mount 6 - Una traversa e un palo per il centrocampista, che gioca una gara discontinua ma che si dimostra il più pericoloso. Poco fortunato.

Werner 5 - Pessima gara per il tedesco, falloso e in ombra per tutta la partita. Nessuno spunto, nessun guizzo: periodo no.

Havertz 5 - Come Werner, gioca una brutta gara, in ombra e mai dentro il match. Pochi spunti e poche idee, rimandato. Dal 68’ Abraham 5.5 - Venti minuti di poco o nulla. Non ha molto per incidere.

Giroud 5.5 - Appannato come i compagni, ci mette tanta buona volontà ma non riesce ad incidere.