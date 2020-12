Everton-Chelsea, le formazioni ufficiali: le scelte di Ancelotti e Lampard

Dopo Manchester United-Manchester City, altro big match in programma oggi in Premier League. Alle 21:00 si sfideranno infatti Everton e Chelsea, due formazioni entrambe in corsa per le prime posizioni (i Blues vincendo andrebbero momentaneamente al primo posto). Di seguito le scelte dei due tecnici:

EVERTON (3-4-3): Pickford; Holgate, Mina, Keane; Godfrey, Doucouré, Allan, Sigurdsson; Iwobi, Calwert-Lewin, Richarlison. All.: Ancelotti

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic, Kanté, Havertz, Mount, Werner; Giroud. All.: Lampard