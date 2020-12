Everton, Davide Ancelotti: "Calvert Lewin fortissimo, ha una dote speciale come Ronaldo"

Davide Ancelotti, figlio e vice di Carlo all'Everton, ha rilasciato un'intervista a TalkSport soffermandosi su Calvert-Lewin: "E' un giocatore speciale, ha delle doti fantastiche. Si possono notare miglioramenti ad ogni partita, riesce a fare la differenza in un campionato complicato come la Premier League. Fisicamente è fortissimo, difficile trovarne uno migliore da questo punto di vista. E' ad inizio carriera, ma ha tutto per arrivare a grandi livelli. Ha un'abilita speciale che appartiene a tutti i grandi talenti: conosce molto bene il suo corpo. Cristiano Ronaldo, ad esempio, è un giocatore così. Non è comune trovarne".