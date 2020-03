Everton, la bandiera Baines punta al rinnovo. La MLS è più lontana

vedi letture

Nonostante le voci che lo vogliono sempre più vicino al trasferimento in MLS, Leighton Baines non ha intenzione di lasciare l'Everton in estate. La 35enne bandiera del club di Liverpool, infatti, avrebbe manifestato il desiderio di rinnovare il contratto per un'altra stagione, resistendo così agli assalti del Los Angeles Galaxy. Lo riporta The Athletic.