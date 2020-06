Everton, la cura Ancelotti funziona. 7° posto a 4 punti: "Vogliamo scalare la classifica"

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, commenta a caldo il successo dei Toffees contro il Norwich: "Avevamo necessità di ottenere tre punti e il nostro obiettivo è scalare la classifica. I calciatori mi stanno dando molte soddisfazioni".

Dalla ripresa del torneo la squadra ha già guadagnato due posizioni e, limitandoci all'epoca ancelottiana, i numeri sono decisamente confortanti: 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in campionato. Uno scenario completamente diverso rispetto a quando ha raccolto la squadra. A dicembre, dopo il ko per 5-2 nel derby contro il Liverpool era in piena zona retrocessione, con il traghettatore Ferguson le cose sono migliorate fino al 15° posto. Incoraggianti anche i numeri della difesa, che per la seconda gara consecutiva non incassa reti. L'Europa League non è più un miraggio: solo 4 punti dal settimo posto, che potrebbe voler dire preliminari. FA Cup permettendo.