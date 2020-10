Everton-Liverpool 2-2, le pagelle: Rodriguez illumina, Salah e Mané colpiscono, Firmino no

vedi letture

Risultato finale: Everton - Liverpool 2-2

3' Mané (L); 20' Keane (E); 72' Salah (L); 81' Calvert-Lewin (E)

EVERTON

Pickford 6,5 - Mane lo trafigge senza colpe, poi ringrazia un fuorigioco di millimetri che gli evita di causare un rigore, infortunando Van Dijk. Super su Alexander-Arnold e Matip, Salah poi lo batte, finché il VAR non lo grazia per la seconda volta.

Coleman 5,5 - Superato troppo facilmente da Robertson sull'apertura di Salah, è da lì che nasce il vantaggio dei Reds. Costretto poi a uscire per infortunio nel finale del primo tempo.

(dal 32' Godfrey 6 - Esordio con l'Everton, deve adattarsi a destra lui che gioca sul lato mancino. Entra con il piglio giusto, affondando anche un paio di volte in maniera interessante in corsia).

Mina 5 - Se nel primo gol non sembra troppo più colpevole di altri, lo stesso non vale per la zampata di Salah: bravo l'egiziano, ma sprovveduto il colombiano a servirlo con una moscia ribattuta di tacco.

Keane 7 - Colto anche lui di sorpresa, si rifà alla grande impattando di testa il gol che ristabilisce la parità. Da colosso, fa quel che gli riesce: giganteggia. Tra i migliori in campo dei suoi, senza dubbi.

Digne 6,5 - Presidia con la consueta attenzione la fascia sinistra, offrendo un pallone coi giri giusti per Calvert-Lewin, che di testa segna il gol che varrà il pareggio finale.

Doucoure 6 - Non risalta particolarmente agli occhi dell'osservatore esterno, ma per Ancelotti il suo dinamismo e la sua forza fisica sono due elementi dai quali non prescindere. Almeno finché non c'è da andare all'assalto.

(dal 78' Iwobi s.v.)

Allan 6 - L'ex Napoli è recuperato e si riprende il posto in mediana. Non sempre brillantissimo, non lo è fino in fondo. Perde qualche pallone là nel mezzo, ma fino in fondo ringhia dagli avversari.

Gomes 5,5 - Al rientro, il portoghese non sembra brillantissimo. Lento e troppo spesso fuori dal gioco, viene anche ammonito prima di uscire dal campo allo svantaggio Toffees.

(dal 73' Sigurdsson 6 - L'islandese viene buttato dentro, per gli assalti finali. Contribuisce senza mettersi più di tanto in mostra).

James Rodriguez 7 - Ci mette un po' a carburare, ma entra in partita al momento giusto, servendo un cross al bacio sulla testa di Keane per l'1-1. Ne offre uno anche a Richarlison, fermato però dal palo.

Calvert-Lewin 7 - Prova a rendersi pericoloso fin dalle prime battute, ma per più di un'ora sembra inoffensivo. Nel finale si accende realmente, e a nove dal novantesimo sigla il gol del definitivo 2-2.

Richarlison 4 - Giornata nera per il brasiliano, alla fine peggiore in campo. Nel primo tempo è quasi invisibile, nella ripresa centra il palo su un cross al bacio di Rodriguez, prima di farsi espellere per un intervento folle ai danni di Thiago.

LIVERPOOL

Adrian 6 - Leggermente incerto sulla conclusione aerea di Keane, è parzialmente giustificato però dalla potenza e dalla ravvicinatezza del tentativo. Per il resto offre abbastanza sicurezze, incolpevole su Calvert-Lewin.

Alexander-Arnold 6,5 - Meno prorompente e pimpante del solito, ogni tanto si concede comunque qualche avventura là davanti. Molto pericoloso su punizione, impegna severamente Pickford.

Matip 6 - Rientra da un infortunio, e Klopp lo lancia dal 1'. Abbastanza sicuro, non si concede mai svarioni degni di nota, ed anzi nel finale di partita chiama pure Pickford alla risposta nel finale di partita.

Van Dijk s.v. - Il derby per lui dura poco più di cinque minuti: deve uscire per un infortunio rimediato durante uno scontro con Pickford. Oltre il danno, la beffa: sarebbe rigore netto, è invece fuorigioco per millimetri.

(dal 11' Gomez 5,5 - Subentra con appena un paio di minuti di riscaldamento sulle spalle, e si segnala per qualche svarione di troppo. Non esattamente sicurissimo).

Robertson 6,5 - Solito, inesauribile treno sulla fascia sinistra: offre la palla del vantaggio a Mane, e anche quella del potenziale 1-2 in fotocopia, sbagliata però dal compagno. Anticipato però sul gol di Calvert-Lewin, mezzo punto in meno.

Henderson 6,5 - Elemento fondamentale per Klopp, la sua assenza aveva pesato nella brutta sconfitta del Villa Park. Corre, difende, si inserisce e avrebbe pure deciso il derby, se il VAR non annullasse il 2-3.

Fabinho 5,5 - Gioca duro, anche nel pressing, davanti alla difesa. Keane però gli prende nettamente il tempo sullo stacco per l'1-1, macchiando la sua prova.

(dal 91' Wijnaldum s.v.)

Thiago Alcantara 6 - Prima da titolare nel Liverpool, lo spagnolo non è costantemente nel cuore della manovra, ma quando succede la sua qualità si impone sul livello dell'incontro. Quando sarà rodato, farà vedere chi è.

Salah 7 - Partita strana dell'egiziano, che inizialmente propizia l'azione dello 0-1, ma poi si rende protagonista di momenti poco incisivi. Fino a che non si inventa una conclusione violenta e angolata che sembra regalare i tre punti ai suoi. Sembra.

Firmino 5 - Nota negativa per i Reds: il brasiliano, nei quasi ottanta minuti in cui rimane sul rettangolo verde di Goodison Park, non trova mai il modo di rendersi veramente pericolosa.

(dal 78' Jota s.v.)

Mane 7 - Tre minuti e l'ha già sbloccata, con un piattone sotto la traversa. Robertson gli offre la possibilità di fare il bis con un'azione fotocopia, ma stavolta è meno killer. Alla fine, peserà nell'economia del risultato.