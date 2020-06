Everton-Liverpool, attesa la decisione sulla sede dell'incontro. Rischio campo neutro

È prevista per oggi una decisione riguardante Everton-Liverpool, in programma il 21 giugno e che potrebbe essere giocato su campo neutro. Questo per evitare assembramenti. Il derby del Merseyside è uno dei due incontri in cui ancora non sono state sciolte le riserve sulla sede. L'altra partita che potrebbe essere giocata a porte chiuse è Manchester City-Liverpool del 2 luglio.