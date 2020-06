Everton-Liverpool, il derby del 21 giugno si giocherà a Goodison Park

Il derby fra Everton e Liverpool in programma il prossimo 21 giugno si giocherà, a porte chiuse, a Goodison Park. Nelle ultime ora si era parlato della possibilità di giocare la sfida su campo neutro per evitare assembramenti, visto che i Reds potrebbero vincere matematicamente il titolo in casa dei rivali se l'Arsenal dovesse vincere la sfida con il Manchester City in programma il prossimo 17 giugno.

BREAKING: The Merseyside derby will go ahead on June 21 at Goodison Park behind-closed-doors and not at a neutral venue, it has been confirmed.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 10, 2020