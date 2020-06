Everton-Liverpool, le formazioni ufficiali: Ancelotti sfida Klopp, panchina per Salah e Kean

Alle 20 andrà in scena a Goodison Park il derby tra Everton e Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp scenderà in campo Firmino e Mane, mentre Salah comincerà dalla panchina. La squadra di Ancelotti punta su Calvert-Lewis e Richarlison in attacco, solo panchina per Kean.