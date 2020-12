Everton-Man City rinviata, il comunicato dei club: "Casi Covid in aumento tra le fila dei Citizens"

Dopo le indiscrezioni degli ultimi minuti, arriva anche il comunicato ufficiale: Everton-Manchester City, gara valida per il 16° turno di Premier League inizialmente in programma questa sera a "Goodison Park", è stata rinviata. "Dopo il summit dei vertici della Premier League di questo pomeriggio, l'Everton è stato informato che la sfida di stasera contro il Manchester City è stata rinviata a causa di un aumento dei casi di Covid-19 all'interno della rosa dei Citizens", si legge nell'annuncio dei Toffees su Twitter. Contemporaneamente, è arrivato ovviamente anche l'annuncio del City.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.

— Everton (@Everton) December 28, 2020