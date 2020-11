Everton-Manchester United 1-3, le pagelle: fa tutto Fernandes. Cavani-gol, scheggia Bernard

Risultato finale: Everton – Manchester United 1-3

19' Bernard (E); 25' e 32' Bruno Fernandes (M); 95' Cavani (M)

EVERTON

Pickford 6 - Su nessuna delle tre reti ha colpe, ma stava per compiere un disastro con Maguire. La parata su Rashford fa scordare tutto.

Coleman 5,5 - I primi due gol dello United si originano dal suo lato: anche se non ha colpe dirette, pesa. Avanti nel finale, senza fortuna.

Holgate 5 - Pomeriggio da rivedere per lui e per il compagno di reparto: presi in mezzo sulle prime due reti, non sono gli unici errori.

Keane 5 - Un po' meglio di Holgate, quantomeno mostra anche cose buone. D'altronde, però, quello d'esperienza sarebbe lui...

Digne 6,5 - Un peperino, si intende alla perfezione con Bernard: collaborazione proficua, gli manca solo il gol. Il palo glielo nega.

Doucoure 5,5 - Mette i muscoli al servizio nella fase di non possesso, nelle trame d'attacco c'è poco. Potrebbe tirare meglio due volte nel finale.

Allan 6 - Il brasiliano è tra i pochi a salvare davvero l'onore nel pomeriggio grigio dei suoi. Lotta e non si risparmia mai.

Sigurdsson 5,5 - L'islandese dovrebbe dare qualità alla mediana dei Toffees, ma lo fa raramente. Si vede su un paio di punizioni che non è ispiratissimo.

(dal 67' Iwobi 6 - Quantomeno riesce a mettere bollicine su una fascia, quella destra, fino al suo ingresso non sfruttata).

James Rodriguez 5 - Recuperato, Ancelotti lo vuole subito dentro. Ma non è la sua giornata: azzecca mezza giocata, a volerla cercare bene.

(dall'80' Tosun s.v.)

Calvert-Lewin 5,5 - Apprezzabile la sponda che porta al gol Bernard, è però l'unico episodio di una partita in cui viene spesso anticipato.

Bernard 6,5 - Scheggia impazzita là sulla sinistra, parte fortissimo e segna anche il gol che apre la partita. Cala un po' sulla lunga distanza.

MANCHESTER UNITED

De Gea 5,5 - Praticamente deve fare una sola parata quest'oggi, e non è proprio irreprensibile sul tiro a incrociare di Bernard.

Wan-Bissaka 5,5 - La catena Digne-Bernard gli fa venire troppo spesso il mal di testa, come nell'azione dell'1-0. Migliora un po' nel prosieguo.

Lindelof 6 - Si fa beffare da Calvert-Lewin per la sponda che porta al vantaggio. Poi però cresce molto, e non sbaglia più nulla.

Maguire 6 - Importante la sua presenza nel contrastare il gioco aereo di Calvert-Lewin. Non sfrutta invece un mezzo regalo di Pickford.

Shaw 6,5 - Accompagna il gioco anche nella trequarti d'attacco senza paura, ed è suo l'assist per l'incornata del momentaneo 1-1 di Fernandes.

(dal 67' Tuanzebe 6 - Solskjaer lo adatta a sinistra, e lui risponde presente. L'obiettivo era limitare i danni, e ci è riuscito).

McTominay 6,5 - L'uomo ombra nel centrocampo di Solskjaer, oggi sembra particolarmente ispirato sia in difesa che col pallone. Un paio di lanci ottimi.

Fred 6,5 - Prestazione da sottolineare quella del brasiliano: sempre coinvolto nelle due fasi, con un'intuizione verticale che Rashford non sfrutta.

Mata 6 - Di occasioni ne ha e ne crea poche, ma si segnala per un lavoro di grande sacrificio in ripiegamento. Quasi non da lui.

(dall'82' Pogba s.v.)

Bruno Fernandes 8 - MVP forse è poco: due gol, di cui uno grazie a Rashford che non ci arriva, e assist che chiude il match. La reazione porta il suo volto, fa tutto lui.

Rashford 5,5 - Tremendamente impreciso, sbaglia ogni appoggio e un gol davanti a Pickford. Non era arrivato sul pallone dell'1-2: almeno ha beffato Pickford.

Martial 5 - Rientra, ma è come se non lo facesse. Cestina la chance del vantaggio a inizio partita, poi sbaglia quasi ogni pallone che tocca.

(dall'82' Cavani 6,5 - Entra giusto in tempo per togliersi la gioia del primo gol con i Red Devils. Un tiro facile per lui, di quelli che non può sbagliare).