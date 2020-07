Everton, mister Ancelotti ha chiesto un rinforzo in attacco: pressing costante su Wilfried Zaha

Può essere l'estate giusta, può essere l'estate in cui Wilfried Zaha lascerà il Crystal Palace dopo aver sognato così a lungo il grande salto. Come riporta il Daily Mirror, sul talentoso esterno ivoriano ci sarebbe in particolare l'Everton di mister Ancelotti, deciso a presentare a breve un'offerta per alzare la qualità del proprio reparto avanzato. Il pressing - si legge - è costante, perché il classe '92 è uno dei principali obiettivi di mercato dei Toffees per la prossima stagione.