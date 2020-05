Evra e United-Liverpool del 2011: "I tifosi dei Reds minacciarono di morte me e la mia famiglia"

vedi letture

Ospite del podcast ufficiale del Manchester United, Patrice Evra, ex difensore dei Red Devils e della Juventus, è tornato sul famoso scontro in FA Cup tra la formazione allora allenata da Sir Alex Ferguson e il Liverpool che vide Luis Suarez, al tempo attaccante dei Reds essere squalificato per otto partite a causa di alcuni atteggiamenti di discriminazione razziale proprio nei confronti del difensore francese che ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morde. “Il club ha ricevuto tantissime lettere di minaccia. Alcuni tifosi del Liverpool mi hanno detto che avrebbero ucciso me e la mia famiglia. Sono stato costretto a muovermi con la sicurezza per due mesi. Non avevo paura - ha dichiarato Evra -, ma non capivo perché la gente mi odiasse così tanto”.