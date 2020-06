FA Cup, 1-1 tra Norwich e Manchester United dopo 90 minuti: si va ai supplementari

Manchester United costretto ai supplementari dal Norwich in Coppa di Inghilterra. Ai quarti di finale di FA Cup infatti i Red Devils non sono andati oltre l'1-1 nei tempi regolamentari e al gol di Ighalo arrivato al 51' i padroni di casa hanno risposto con il gran gol di Cantwell e nel finale sono rimasti in dieci per l'espulsione di Klose. Norwich e Manchester United dunque dovranno giocare i tempi supplementari per approdare in semifinale di FA Cup, ma i padroni di casa sono in inferiorità numerica.