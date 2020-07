FA Cup, il Chelsea travolge lo United per 3-1 e vola in finale. Sarà derby di Londra

La seconda finalista di FA Cup è il Chelsea. La squadra di Lampard infatti ha travolto in semifinale il Manchester United per 3-1 raggiungendo così l'Arsenal in finale di Coppa d'Inghilterra. In un primo tempo complicato, i Blues hanno trovato il gol del vantaggio in pieno recupero grazie alla rete di Olivier Giroud, mentre nella ripresa hanno completato l'opera Mount e un autogol di Maguire. Non è bastato ai Red Devils il solito gol di Bruno Fernandes per riaprire la sfida e così il Chelsea si giocherà la Coppa nel derby contro l'Arsenal.

SEMIFINALI FA CUP

Arsenal-Manchester City 2-0

Manchester United-Chelsea 1-3

FINALE

Arsenal-Chelsea