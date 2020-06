FA Cup, il Manchester United vola in semifinale: Norwich battuto 2-1 ai supplementari

Il Manchester United è il primo semifinalista di FA Cup. La squadra di Solskjaer infatti ai quarti ha battuto 2-1 il Norwich ma soltanto ai tempi supplementari. In un Carrow Road deserto, i Red Devils sono passati in vantaggio al 51' con Ighalo ma al 75' sono stati raggiunti sull'1-1 dal gran gol di Cantwell. Nel finale il Norwich è rimasto in dieci per l'espulsione di Klose ma è riuscito comunque a portare la gara ai supplementari. A quattro minuti dai rigori però ci ha pensato Harry Maguire a trovare il gol che vale la semifinale di Wembley.

FA CUP - QUARTI DI FINALE

Norwich-Manchester United 1-2 dts

DOMENICA 28 GIUGNO

14.00 Sheffield United-Arsenal

17.00 Leicester-Chelsea

19.30 Newcastle-Manchester City