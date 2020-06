FA Cup, il nuovo calendario. Quarti di finale 27/28 giugno. Finale il 1° agosto a Wembley

Così come per i club italiani in questo finale di stagione c’è da incastrare gli impegni di Serie A e Coppa Italia, lo stesso vale per le società di Premier League che ancora devono veder terminare la FA Cup.

A tal proposito arriva il calendario dei prossimi turni con i quarti di finale che si giocheranno il 27 e 28 giugno, le semifinali il 18 e 19 luglio e la finale il 1 agosto a Wembley.

Questo il quadro dei quarti di finale in programma:

Leicester City-Chelsea

Newcastle-Manchester City

Sheffield United-Arsenal

Norwich City-Manchester United