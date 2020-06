FA Cup, l'Arsenal rischia ma poi esulta: Ceballos regala le semifinali ai gunners

vedi letture

Dopo il Manchester United è l'Arsenal la seconda semifinalista della FA Cup. I gunners hanno strappato la qualificazione alle semifinale in pieno recupero, grazie alla rete di Dani Ceballos. Succede un po' di tutto al Bramall Lane, in casa dello Sheffield United: prima il calcio di rigore di Pepe a sbloccare il punteggio, poi il gol dell'1-1 di McGoldrick. Allo scadere ci pensa Ceballos con un'azione personale: controllo e conclusione imparabile, Arsenal in semifinale (2-1 il punteggio finale). Alle 17.00 Leicester-Chelsea, alle 19.30 in campo il Manchester City.