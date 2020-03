FA Cup, l'Arsenal vince e passa il turno. Decidono Sokratis e Nketiah

Il successo dell'Arsenal di Arteta porta i Gunners ai quarti di finale di FA Cup: i biancorossi passano il turno grazie alle reti realizzate da Sokratis e Nketiah in casa del Portsmouth. 0-2 il risultato finale in favore della squadra ospite, che cancella così, almeno per stasera, la cocente eliminazione in Europa League. Da segnalare anche un grave infortunio a Torreira, sostituito ad inizio primo tempo da Ceballos.