FA Cup, Rooney ritrova il Manchester United: "Squadra che mi è rimasta nel cuore"

vedi letture

Questa sera Wayne Rooney ritrova il Manchester United. L'attaccante guiderà l'attacco del Derby County nella sfida valida per gli ottavi di finale di FA Cup: "Sto ancora giocando, quindi vuol dire che mi sto ancora divertendo" ha dichiarato in un'intervista a DAZN: "Continuo a prepararmi per andare in campo ogni settimana. Non ho tempo per pensare a fare il manager ora. Non prenderò quella decisione finché va avanti la mia carriera da calciatore". Sull'esperienza con i Red Devils: "Sono rimasto al Manchester United per molto tempo, sono stato molto bene lì, ho fatto grandi amicizie, sono stato in un club sempre orientato a vincere e ad avere successo. È una squadra che mi sta veramente a cuore". Oggi 34enne, Rooney ha vissuto 13 stagioni allo United, divenendo il miglior marcatore della storia del club (253 gol, superato di 4 lunghezze Bobby Charlton) oltre ad aver vinto tutto sia a livello nazionale che internazionale.