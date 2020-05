Fabregas: "Nel 2014 Mourinho disse di aver bisogno di me e D. Costa per vincere. E vincemmo"

Nell'estate del 2014, Cesc Fabregas lasciò il Barcellona per tornare a Londra e vestire la maglia del Chelsea. Il grande artefice di quel trasferimento fu Jose Mourinho, come ha raccontato lo stesso spagnolo: "Lui ha un sistema di gioco che funziona molto bene e vuole giocatori specifici per quel sistema. Quando l'ho incontrato, ha detto 'Ho solo bisogno di due giocatori. Porterò sicuramente Diego Costa, e poi vorrei che tu venga con me'. Poi prese un pezzo di carta, disegnò la squadra e disse: 'Questa squadra sarà campione'". Come andò a finire? Diego Costa, Fabregas e Filipe Luis furono acquistati dai Blues e Mourinho vinse il titolo staccando di otto punti il Manchester City.