Fabregas risponde a Courtois: "Se in Liga fanno come in Francia, Barça giusto campione"

Cesc Fabregas risponde a Thibaut Courtois. Il portiere belga ha definito ingiusto assegnare il titolo al Barcellona nel caso il campionato dovesse essere definitivamente sospeso. I catalani, quando mancano 11 giornate alla fine, hanno due punti di vantaggi sul Real Madrid. Ex giocatore blaugrana, Fabregas ha dichiarato a TVE: "Ognuno difende i suoi interessi. Al Monaco, abbiamo perso per poco la qualificazione alle coppe europee. Però se in Spagna il campionato si fermasse, come avvenuto in Francia, il Barça sarebbe un giusto vincitore. Non ci stiamo fermando perché ci piace. Lo facciamo per una causa inevitabile".