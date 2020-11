Fabregas rivela: "Mourinho è un amico, con Guardiola non mi sono più sentito"

Cesc Fàbregas gioca da due stagioni nel Monaco, dove è approdato dopo varie tappe, che lo hanno portato a vincere tutto in Spagna e Inghilterra. Il centrocampista ha parlato della sua carriera a Catalunya Radio: "Vorrei giocare altri tre o quattro anni e perché no, mi piacerebbe provare una nuova avventura”.



Mourinho vs. Guardiola: “Mourinho è stato l'allenatore che mi ha ispirato di più quando ho lasciato il Barça. Oggi continuo a sentirmi con lui e lo considero un amico, mi ha aiutato molto all'epoca e forse ho disputato una delle mie stagioni migliori. Con Pep, invece, non ci siamo più parlati. Ci sono cose che sono successe di cui non posso parlare. Riconosco che era il mio idolo, forse è la persona da cui ho imparato di più, da giocatore e poi da allenatore".

Rapporti con gli ex compagni. ​"Sono in contatto soprattutto con Piqué e Messi, che conosco da quando avevamo 13 anni, e anche con Busquets e Jordi Alba. La situazione di Messi? Vorremmo sempre che i nostri amici stiano bene. Non so cos'altro si può chiedere a Messi, ha dato tantissimo. Non credo che si senta solo".