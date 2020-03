Fair-play finanziario, Marsiglia nei guai: non rispettati i patti con la UEFA

L'Olympique Marsiglia finisce nei guai per il fair-play finanziario. Oggi, l'autorità di controllo finanziario della UEFA ha inviato il fascicolo relativo al club francese all'organo giudiziario. L'OM non ha rispettato le condizioni dell'accordo negoziato per la stagione in corso, che lo costringeva a tagliare le spese fino al 2022/23. L'impegno era quello di creare un disavanzo di massimo 30 milioni a bilancio alla chiusura dell'esercizio attuale, per raggiungere il pareggio nel 2023.