Falcinelli alla Stella Rossa, anticipazione social: "Insieme". Con video ispirato a La casa di carta

Anticipazione social della Stella Rossa, che è ormai davvero in procinto di chiudere l'acquisto di Diego Falcinelli, attaccante classe '91 di proprietà del Bologna. Sul profilo Twitter del club serbo, infatti, è stato pubblicato un video in cui un uomo mascherato, ispirato alla serie tv "La casa di carta", incontra una bella donna e assieme si avviano verso la sede del club a bordo di una Fiat 500, con di sottofondo un piano che suona "Bella ciao". Come se non bastassero tutti questi riferimenti, nella didascalia ecco una bandiera della Serbia ed una dell'Italia, con scritto "Insieme". Insomma, per Falcinelli alla Stella Rossa sembra ormai questione di pochissimo, e ci sarà pure l'annuncio ufficiale.