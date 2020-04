Favre: "Le porte chiuse? Dovremo abituarci a giocare senza i nostri 81.000 tifosi"

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali del club giallonero del momento difficile che si sta vivendo nel mondo. La sua squadra, intanto, ha ripeso ad allenarsi: "È una situazione strana, cambia molto. Improvvisamente non possiamo più giocare a calcio e speriamo di poterlo fare presto. Dobbiamo essere pronti, farci trovare preparati per quando si tornerà in campo. Prepariamo la squadra al meglio, facciamo quegli esercizi che normalmente non riusciamo a svolgere per mancanza di tempo e ne stiamo beneficiando. Le porte chiuse? Dovremo abituarci: siamo abituati a giocare davanti a 81.000 persone, chiaramente sarà diverso".