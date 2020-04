Felipe Melo: "Ho mandato un messaggio a Ibra. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras"

Felipe Melo chiama Zlatan Ibrahimovic al Palmeiras. Il centrocampista, ex Fiorentina, Juventus e Inter, ha parlato a Canal Allianz Parque sognando di avere lo svedese come compagno di squadra: "Mi apprezza anche se non siamo amici. Gli ho mandato un messaggio per dirgli di venire nel nostro club. Ma sto ancora aspettando la sua risposta". Attualmente Ibrahimovic, 38 anni, si trova in Svezia dove si sta allenando con l'Hammarby, club del quale detiene il 25% delle azioni.