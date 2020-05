Felipe Melo: "Messi non ha mai paura: se lo picchi, si rialza e torna a farsi picchiare di nuovo"

Intervistato da Olé, l'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo ha parlato anche del suo avversario nelle classiche sfide tra Brasile e Argentina, Lionel Messi: "L'ho affrontato tante volte, è un giocatore speciale. Se gli do un calcione, si rialza e torna per prendersene un altro. Non ha paura di nulla. Leo è sicuramente tra i tre migliori calciatori della storia. Mi ricorderò sempre della nostra vittoria con la Nazionale brasiliana contro l'Argentina a Rosario, vincemmo 3-1 e non gli lasciammo fare niente. Potrò dire ai miei nipoti che sono riuscito a fermare Messi", le dichiarazioni dell'attuale giocatore del Palmeiras.