Fenerbahce, contatti con il Barcellona: nel mirino Todibo e Wague

Ali Koç, presidente del Fenerbahce, vanta rapporti ottimali con il Barcellona e proverà a puntarci per ottenere Jean-Clair Todibo (20) e Moussa Wague (21) in vista della prossima stagione. Secondo i media turchi, il trasferimento di entrambi è possibile, dal momento che i due difensori torneranno al Barça rispettivamente dai prestiti allo Schalke 04 e al Nizza. Per entrambi il futuro non sembra essere in blaugrana.