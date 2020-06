Fenerbahce, no a Balotelli perché crea troppi problemi. Emre: "Non ci interessa"

vedi letture

Il Fenerbahce ha depennato il nome di Mario Balotelli dalla lista degli obiettivi per la prossima stagione. Emre Belözoğlu, che dalla prossima finestra di calciomercato sarà il direttore sportivo del club turco, ai microfoni di 'Hurriyet' ha escluso questa possibilità: "Non ci interessa".

Per il media turco, Emre ha posto il veto sul nome di Balo per i troppi problemi creati da 'Supermario' in ogni squadra in cui è andato, pur essendo un ottimo attaccante. Balotelli nella prossima finestra di calciomercato sarà svincolato dopo la fine della sua avventura col Brescia.