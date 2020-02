Fenerbahce, presidente contestato dopo il derby: faccia a faccia con i tifosi, rissa sfiorata

Il Fenerbahce non perdeva da 20 anni il derby contro il Galatasaray in casa propria. Ieri, però, la squadra di Terim ha sfatato il tabù vincendo 3-1 nella tana dei rivali, e i tifosi del Fenerbahce non l'hanno presa bene. Alcuni sostenitori che avevano assistito alla partita sotto la tribuna d'onore, infatti, hanno preso di mira il presidente, Ali Koc, che per tutta risposta è saltato di sotto per avere un faccia a faccia con i contestatori. Solo il pronto intervento degli addetti alla sicurezza dello stadio ha evitato il peggio. Koc è stato subito allontanato, ma l'episodio ha destato grande scalpore.

Twelve bookings, three red cards and home fans chanting for their coach to resign. That's the story of Turkey's intercontinental derby on Sunday. FT Fenerbahce 1 Galatasaray 3 #FBvGS

This is Fenerbahce President Ali Koc after the match. Drama pic.twitter.com/n90qlDiuHL

