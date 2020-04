Ferdinand rivela: "Nel 2008 dissi no al Barcellona. Non potevo lasciare il Manchester United"

L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand in un'intervista a BT Sport ha rivelato di aver rifiutato il Barcellona nel 2008: “Il tecnico dei catalani di allora Rijkaard aveva contattato il mio agente per sondare il terreno e portarmi in Spagna. Io ho sempre detto che volevo giocare all'estero, ma solo se non avessi vinto nulla in patria, ma quell'anno con il Manchester United non solo battemmo il Barcellona in semifinale di Champions League, ma vincemmo la competizione. Fu impossibile a quel punto lasciare un grande club come lo United. - continua Ferdinand – Inoltre all'epoca Messi aveva appena 20 anni, Xavi e Iniesta erano agli inizi, non erano ancora i giocatori che sono diventati solo tre-quattro anni dopo”.