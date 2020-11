Ferencvaros, l'aneddoto di Heister: "All'andata CR7 non volle scambiare la maglia, era incazzato"

Juventus e Ferencvaros si sono ritrovati ieri in Champions League dopo la sfida del 4 novembre, vinta per 4-1 dai bianconeri. Il difensore degli ungheresi, Marcel Heister, ha raccontato a Spox un episodio che è accaduto alla fine di quella gara, con protagonista Cristiano Ronaldo: "Mi è sembrato un po' incazzato. Si è limitato a salutarmi in maniera sprezzante quando gli ho chiesto la sua maglia. Forse perché contro di noi non ha segnato. O forse perché gli ho rubato la palla quando ha provato a dribblarmi. Quel momento è stato fotografato, l'ho postato su Instagram".