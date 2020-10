Ferencvaros, le gare contro Juventus e Barcellona si giocheranno al Puskas Stadium

Il Ferencvaros ha comunicato dove giocherà le prossime sfide di Champions League contro Juventus e Barcellona. La squadra ungherese, generalmente, gioca alla Groupama Arena, ma per la competizione europea utilizzerà la Puskas Area di Budapest per ospitare i bianconeri e i blaugrana.

The CL games against @juventusfc and @FCBarcelona will be played at the Puskás Arena! 🏟#fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/uOIhRQZFa6

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) October 10, 2020