Fernando Caceres: "Mi offrirono 500mila pesetas per far male a Ronaldinho"

Fernando Caceres è stato uno dei migliori difensori argentini degli ultimi 30 anni. In un'intervista su un canale Youtube, l'ex di River e Valencia ha raccontato alcuni aneddoti interessanti. Su tutti uno su Ronaldinho: "Stavamo giocando Celta-Barça a Vigo. Nemmeno il tempo che toccasse il primo pallone e l'ho colpito da dietro. L'ho aiutato a rialzarsi e gli ho detto che mi erano state offerte 500mila pesetas per farlo uscire dal campo. Mi rispose 'Se mi prendi'. Non l'ho più seguito, era un giocatore impressionante".

Minacce ad Aguero: "Ho giocato con lui nell'Independiente. In allenamento era difficile da marcare, quindi quando me lo ritrovavo contro gli dicevo di andare in un'altra zona del campo se non voleva essere steso".

Confronto tra Maradona e Messi: "È molto difficile scegliere, i tempi sono diversi e anche le storie. Fortunatamente non ho mai affrontato Messi, ma sarebbe stato complicato, non posso credere a quello che fa. Quando Leo ti punta, cosa fai? Non lo sai, quindi lo prendi a calci direttamente, è la soluzione migliore".