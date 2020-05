Ferran Torres nel mirino delle big europee, Parejo: "Il Valencia non può pagare certi stipendi"

Il rinnovo col Valencia non arriva e il nome di Ferran Torres resta inevitabilmente nel mirino delle big europee, Juventus compresa. A parlare del futuro dell'esterno offensivo classe 2000 è stato così capitan Dani Parejo, intervistato da Movistar TV: "Ferran è un calciatore importante per il Valencia. È giovane, ha un grande talento e anche un futuro radioso dinanzi a sé. Non so quale sia la sua situazione specifica, ma con la crisi del Coronavirus diverse società non potranno pagare determinati stipendi. La decisione finale spetta a Ferran, ma per noi chiaramente sarebbe importante se rinnovasse". Ferran Torres è attualmente legato ai pipistrelli da un contratto in scadenza il 30 giugno 2021.