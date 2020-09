Ferreira Carrasco dal ritiro della nazionale belga: "Spero di restare all'Atletico Madrid"

vedi letture

Yannick Ferreira Carrasco chiama l'Atlético Madrid. L'esterno offensivo belga, di proprietà dei cinesi del Dalian, ha speso l'ultima parte della stagione in prestito ai colchoneros: "Il mio desiderio è restare all'Atlético. Però non so altro e non posso dire altro. Aspetto notizie" ha dichiarato in conferenza stampa con la nazionale belga.