Festival del gol per il Newcastle. Anche Lazaro a segno: l'Inter osserva

Tre punti che non servono a molto, vista la distanza sia dalla zona retrocessione che da quella salvezza, ma il Newcastle ha dato una prova di forza, con tanto di festival del gol, nella sfida terminata da poco contro il Bournemouth. 1-4 il finale per i bianconeri, con due delle quattro reti dal sapore di Italia. Prima Matthew Longstaff per il momentaneo 0-2, con il giocatore che resta nel mirino dell'Udinese anche se adesso è in odore di rinnovo, poi Valentino Lazaro, ancora di proprietà dell'Inter. I nerazzurri osservano, sperando che le buone prestazioni dell'esterno possano valergli il riscatto.