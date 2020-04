Fidanzata Kashoggi contro la cessione del Newcastle: "Gli arabi vogliono ripulire l'immagine"

Il possibile passaggio del Newcastle nelle mani di un fondo di investimento saudita continua a essere fonte di discussione. Dopo beIN Sport e Amnesty International, anche la fidanzata di Jamal Kashoggi, il giornalista assassinato alla fine del 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, ha voluto scrivere alla Premier League attraverso i propri avvocati: "Non ci dovrebbe essere spazio nella Premier League e nel calcio inglese per qualcuno coinvolto in atti così atroci. La reputazione di tutto il calcio inglese sarebbe compromessa, se fosse dato il via libera a coloro che cercano di usare il calcio per ripulire la loro immagine e nascondere i loro misfatti", il messaggio di Hatice Cengiz.