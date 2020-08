Figo: "Messi come me al Real Madrid? Impossibile sborsare cifre simili in questo mercato"

In un vento organizzato a Lisbona da Banco Santander prima della finale di Champions League, era presente anche Luis Figo che ha parlato della possibilità che Messi lasci al Barcellona: "Quest'anno sarà impossibile per qualsiasi club sborsare la clausola rescissoria di Messi. Il mercato è molto fermo. Vedo molto difficile o impossibile per qualsiasi squadra essere in grado di pagare il contratto di Messi. Vedo quasi impossibile che accada qualcosa come quando io lasciai il Barcellona per il Real Madrid 20 anni fa in questo frangente".