Figo ricorda: "Passare dal Barcellona al Real Madrid decisione difficile e importante"

Intervenuto in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Figo ha ricordato il passaggio dal Barcellona al Real Madrid: "E’ stata una decisione difficile e importante: vai via da una città che ti ha dato tanto. Ma avevo bisogno di riconoscenza da parte di chi gestisce il club: quando non la ricevi, se hai un’altra proposta ci pensi. E’ cominciato tutto così. Il presidente mi ha detto “porta i soldi e vai via”: se uno ti dice così ti incazzi, soprattutto se cerchi di dare tutto. Quell’estate potevo andare anche alla Lazio, era forte e aveva i soldi: volevano pagare la mia clausola. Ho scelto bene, cercavo una squadra che aveva grande obiettivi: non è andata male. Le differenze? La gente che gestisce il club: a Madrid c’è stato un cambio importante di presidenza. All’inizio non è stato facile, era tutto nuovo: ma l’inserimento è stato veloce e con l’aiuto di tutti sono stato bene".

Inoltre Figo ha poi aggiunto: "Compagno più forte? E’ difficile. Ho giocato con Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Veron e con colui che era sempre pronto a segnare, Raul. Raul era un vincitore, grazie alla sua mentalità ha conquistato così tanto nella sua carriera. Ha sempre saputo come definire e come muoversi sul campo. Se parli di Ronaldo, le sue caratteristiche sono velocità e potenza, ma con Raúl è difficile decidere la cosa migliore, ma aveva un po' di tutto. Ha sempre segnato gol e fatto la differenza".