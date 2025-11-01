Finalmente Liverpool: c'è Salah in fondo al tunnel della crisi, 2-0 all'Aston Villa
Finalmente Liverpool : 2-0 all'Aston Villa con le reti di Mohamed Salah al primo minuto di recupero della prima frazine di gioco e di Gravenberch al 58'. I Reds tornano così a sorridere dopo un periodo a dir poco nero: nelle ultime 7 gare prima di questa erano arrivate addirittura 6 sconfitte.
I record di Salah
Spazio anche per i record. Con la rete siglata oggi, Salah ha toccato la quota di 250 reti siglate con la maglia del Liverpool in carriera. L'egiziano è al terzo posto dei migliori bomber di sempre del club: meglio di lui al momento hanno fatto soltanto Ian Rush con 339 gol e Roger Hunt, più vicino con 280 reti.
In totale poi ha totalizzato 276 fra gol e assist in Premier League per i Reds (188 gol, 88 assist), pareggiando il record per una singola squadra stabilito da Wayne Rooney al Manchester United (183 gol, 93 assist).
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea 0-1
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
1. Arsenal 25
2. Bournemouth 18*
3. Liverpool 18
4. Tottenham 17
5. Chelsea 17
6. Sunderland 17*
7. Manchester United 17
8. Manchester City 16*
9. Crystal Palace 16
10. Brighton 15
11. Aston Villa 15
12. Brentford 13
13. Newcastle 12*
14. Fulham 11
15. Everton 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. Nottingham 6
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno