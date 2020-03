Finlandia, Hradecky non ha fretta: "Europeo? Non importa, il nostro sogno diventerà realtà".

Il portiere del Bayer Leverkusen Lukas Hradecky ha commentato attraverso il profilo Twitter della società la situazione legata all'emergenza COVID-19 e il conseguente spostamento dell'Europeo: "Naturalmente, la salute viene prima di tutto. Non dobbiamo dimenticare che questa è anche un'opportunità per i giocatori che sono attualmente infortunati a prendere parte al torneo. Noi finlandesi stiamo aspettando da oltre 80 di per prendere parte alla fase finale del torneo. Non importa fra quanto il nostro sogno diventerà realtà".