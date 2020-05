Flamengo, accordo con i giocatori. Riduzione del 25% degli stipendi

Il Flamengo rende noto con un comunicto ufficiale di aver trovato un accordo con i calciatori per la riduzione dei loro salari del 25% e posticipare il pagamento dei diritti d'immagine. Una misura che sarà valida per i mesi di maggio e giugno e che al termine preso in considerazione sarà nuovamente analizzata. Il club ha inoltre provveduto a ridurre del 6% il personale e il taglio degli stipendi dei calciatori permetterà, oltre a risarcire gli ormai ex dipendenti, di preservare il più possibile il posto dei restanti dipendenti.