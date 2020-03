Flamengo, Landim: "Jorge Jesus come Messi, può chiederci quello che vuole per il rinnovo"

Rodolfo Landim vuole tenersi stretto Jorge Jesus. Il presidente del Flamengo infatti ha spiegato che farà il possibile per accontentare il tecnico pur che rinnovi il suo contratto con il club brasiliano: "Per noi è come Messi, il Messi degli allenatori nel mondo. Ovviamente il Flamengo non può permettersi Messi dal punto di vista economico, ma Jesus ha il diritto di chiedere quanto vuole. Cercheremo di arrivare ad un accordo che soddisfi tutte le parti in causa".