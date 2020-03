Flamengo, no ai tagli di stipendio nonostante la legge lo permetta

Presa di posizione del Flamengo, che ha annunciato di non voler provvedere al taglio degli stipendi dei suoi tesserati né degli altri lavoratori del club. In Brasile, ricordiamo, la legislazione prevede che un datore di lavoro può ridurre i salari dei suoi dipendenti fino al 25% in proporzione allo stupendio di ognuno, per cause di forza maggiore o eventi debitamente comprovati.