Flamengo, otto casi positivi fra i dipendenti. Si attendono gli esiti dei test dei calciatori

Secondo quanto riportato da Globoesporte il Flamengo avrebbe fatto registrare 8 casi positivi al COVID-19. Uno scenario che mette in discussione il ritorno agli allenamenti per gli uomini di Jorge Jesus. Non si tratterebbe tuttavia né di giocatori né di membri dello staff tecnico, i quali sono stati testati sabato e i risultati non sono ancora noti.