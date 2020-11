Flick carica il Bayern in vista del Klassiker: "Abbiamo una gran voglia di vincere"

"Non vedo l'ora che arrivi la partita". Hansi Flick e il Bayern Monaco si preparano alla sfida più attesa, il Klassiker contro il Borussia Dortmund. Domani, al Signal-Iduna Park, andrà in scena un match "che tutto il mondo aspetta. Lo affronteremo con sicurezza, anche se loro sono pericolosi. Non dobbiamo concedere nulla, tenere bene le linee. La nostra voglia di vincere è grande, è eccezionale quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi. E non sono frasi fatte". Il Bayern sarà privo di Sule e Zirkzee ma ritrova Leon Goretzka.