Flick: "Coman non ci sarà domani. Con Coutinho e Perisic siamo coperti in quella posizione"

vedi letture

Ennesimo problema muscolare per Kingsley Coman. L'ex esterno offensivo della Juventus non ci sarà nella sfida contro il Chelsea, come ha spiegato Hansi Flick in conferenza: "Coman non sarà a disposizione domani. Con Perisic e Coutinho siamo già coperti in quella posizione". Un riposo che sembra precauzionale, visto anche il vantaggio maturato nella gara d'andata che fa dormire sonni tranquilli alla squadra tedesca.